Inter, Casadei molto vicino al Chelsea: le cifre

Cesare Casadei è molto vicino al Chelsea. Per il centrocampista dell'Inter i blues sono già arrivati a mettere sul piatto 12 milioni di euro più bonus.

Casadei, da possibile contropartita per Bremer all'offerta del Nizza

La sessione di mercato in corso sta avendo Cesare Casadei tra i protagonisti. Per il centrocampista classe 2003 era già arrivata una precedente offerta dal Chelsea, si era mosso il Torino, che lo aveva richiesto come contropartita tecnica per Bremer, e si sono attivate il Nizza e il Sassuolo. I neroverdi hanno offerto anche l'inserimento del diritto di recompra, ma Casadei sembra destinato a proseguire la sua carriera in Inghilterra.

L'Inter è disposta a chiudere, a titolo definitivo, 15 più 5. C'è fiducia che per giovedì si arrivi alla cifra richiesta perfezionando il trasferimento. Subito dopo partirà l'assalto ad Akanji.