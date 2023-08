Inter, ufficiale l'arrivo di Carlos Augusto dal Monza

È ufficiale il passaggio di Carlos Augusto dal Monza all'Inter, ad annunciarlo è il club nerazzurro con un video pubblicato sui propri profili social e un comunicato pubblicato sul proprio sito. L'esterno brasiliano ha firmato nella serata di ieri (lunedì 14 agosto) il contratto che lo lega all'Inter e ora è arrivato anche l'annuncio ufficiale del suo acquisto.

Il classe '99 lascia il Monza dopo tre anni, in cui ha collezionato 101 presenze e 12 gol tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Con 6 reti e 5 assist in 37 partite, nella passata stagione Carlos Augusto è stato uno dei grandi protagonisti del primo storico campionato del Monza in Serie A.

Arrivato l'annuncio ufficiale, nel tardo pomeriggio di oggi (martedì 15 agosto) Carlos Augusto svolgerà il suo primo allenamento con i suoi nuovi compagni.

Inter, ufficiale Carlos Augusto: il comunicato

Questa la nota ufficiale pubblicata dall'Inter per annunciare l'arrivo in nerazzurro di Carlos Augusto:

"L'esterno brasiliano classe 1999 arriva in nerazzurro dal Monza a titolo temporaneo con diritto ed obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni".

Inter, le cifre di Carlos Augusto

Carlos Augusto si trasferisce all'Inter con la formula del prestito con obbligo di riscatto. I nerazzurri verseranno al Monza 4,5 milioni per il prestito oneroso del brasiliano e 7,5 più bonus per il riscatto.