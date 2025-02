Roma, la probabile formazione per il Monza

Le possibili scelte di Claudio Ranieri per la gara della Roma contro il Monza di Nesta in programma per lunedì alle 20:45

Dopo aver passato il playoff di Europa League la Roma torna a pensare al campionato. Lunedì alle 20:45 i giallorossi, infatti, ospitano il Monza di Nesta.

Gli uomini di Ranieri arrivano alla gara dopo la convincente vittoria in Europa contro il Porto per 3-2. In campionato, invece, i giallorossi nell’ultimo turno hanno battuto il Parma.

Più in generale nella ultime 5 gare la Roma ha raccolto 1 pareggio contro il Napoli e 4 vittorie, contro Parma, Venezia, Udinese e Genoa.

La Roma vuole continuare questo cammino positivo che dura dal 15 dicembre, ultima sconfitta dei giallorossi in campionato contro il Como.

La probabile formazione della Roma contro il Monza

Claudio Ranieri per la gara contro il Monza dovrebbe schierare il solito 3-4-2-1. In porta ci sarà Svilar con davanti a lui il terzetto Celik-Hummels-Ndicka. A centrocampo sulle fasce a destra ci sarà Saelemaekers, a sinistra Salah-Eddine e in mezzo al campo spazio al duo composta da Cristante e Gourna-Douath. Dietro al centravanti, che sarà Shomurodov, agiranno Soulè e Baldanzi.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Gourna-Douath, Salah-Eddine; Soulè, Baldanzi; Shomurodov. Allenatore: Claudio Ranieri.

Roma-Monza, dove vedere la partita in streaming e TV

La gara tra Roma e Monza, in programma per lunedì 24 febbraio alle 20:45, sarà visibile in TV su DAZN e Sky. Lo streaming sarà disponibile tramite l’app di SkyGo e di DAZN.