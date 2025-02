Fiorentina, Kean è stato dimesso dall’ospedale: il comunicato

Le ultime sulle condizioni dell’attaccante italiano dopo lo scontro avvenuto al Bentegodi

Sospiro di sollievo per Moise Kean. L’attaccante italiano è stato infatti dimesso nella mattinata di oggi, 24 febbraio, dopo uno scontro di gioco subito in Verona-Fiorentina.

Intorno al 60′ Kean era stato costretto a uscire per uno scontro di gioco che gli ha lasciato dei segni evidenti all’arcata sopraccigliare, venendo in seguito medicato a bordo campo dallo staff medico viola.

Dopodiché l’attaccante italiano è rientrato con un turbante, ma pochi istanti dopo si è accasciato nuovamente a terra, richiedendo immediatamente l’intervento della barella.

L’ex Juventus – seppur immobilizzato in barella – è uscito cosciente e mobile ed è stato trasportato via in ambulanza per precauzione. Nel post partita la Fiorentina ha fatto sapere che gli esami hanno evidenziato un trauma cranico. Quindi, nella notte il giocatore è stato dimesso dall’ospedale e ha fatto quindi ritorno a Firenze.

Il comunicato della Fiorentina

In seguito, il comunicato della Fiorentina sulle condizioni dell’attaccante:

“ACF Fiorentina comunica che Moise Kean, nella notte, è stato dimesso dall’ospedale di Verona e ha fatto rientro a Firenze. I test clinici e diagnostici effettuati sono risultati tutti negativi“.