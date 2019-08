Tottenham: vicina l'intesa con Dybala, ma ora la Juventus riflette

Il Tottenham insiste: vuole Dybala. E Dybala risponde. L'attaccante e il suo agente hanno quasi trovato l'intesa con gli Spurs per il trasferimento. Visto il poco tempo a disposizione, l'intenzione degli inglesi è quella di trovare in un secondo momento l'accordo definitivo con Star Image per i diritti di immagine dell'attaccante della Juventus, che nel caso non sosterrebbe le visite mediche in quanto si considerano già valide quelle a cui si è sottoposto al J-Medical due giorni fa. La trattativa però potrebbe comunque non chiudersi.

È infatti ora la Juventus a dover dare l'ok definitivo: i bianconeri non avrebbero il sostituto pronto come sarebbe stato nella trattativa con il Manchester United per Lukaku. Di qui, le riflessioni in corso in queste ore che potrebbero portare a stoppare il tutto. In caso di no alla cessione al Tottenham, non sarebbe comunque escluso un addio di Dybala: potrebbe infatti riaprirsi nelle prossime settimane anche lo scenario che vedrebbe lui all'Inter con Icardi pronto a compiere il percorso inverso.