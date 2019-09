Torino, summit di mercato a Parma: le ultime

Dopo la vittoria per 3-2 a Parma contro l'Atalanta, il Torino ora pensa a rinforzare la squadra per l'attacco. A fine partita, il presidente del Torino Cairo, insieme con il ds Bava e il nuovo osservatore Milanetto si sono incontrati per fare il punto della situazione. I granata insistono, con la Sampdoria, per arrivare a Verdi del Napoli, che però non sembra avvicinarsi. Così come Tonelli, valutato per la difesa in caso di partenza di Nkoulou. Aumentano sempre più invece le quotazioni di Idrissi (nella foto), per il quale già si era registrata un'accelerata due giorni fa. L'esterno dell'AZ si avvicina, ma ci sarà ancora da lavorare: la giornata di domani sarà particolarmente frenetica, con anche Kamano sullo sfondo.