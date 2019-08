Torino, Idrissi supera Kamano in attacco. In difesa piace Tonelli

Arrivato Laxalt, ora il Torino si occupa dell'attacco. Nella giornata di oggi, i granata hanno incontrato l'intermediario che sta curando la trattativa con il Bordeaux per Kamano e gli agenti del giocatore: ancora non è stato trovato l'accordo tra i due club (il Bordeaux vuole più dei 9 milioni più bonus offerti) e con gli agenti. Si tratta a oltranza, ma intanto prende sempre più quota il nome di Oussama Idrissi, attaccante esterno dell'AZ Alkmaar, valutato intorno ai 10 milioni di euro. La richiesta degli olandesi è per una cessione a titolo definitivo.

In difesa, invece, qualora dovesse partire uno tra Nkoulou o Bonifazi, si valuterebbe Tonelli, che era stato molto vicnio alla Fiorentina che ha poi puntato su Caceres.