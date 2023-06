Dopo aver concluso la stagione, il Torino comincia a pianificare la sessione estiva di calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Ivan Juric.

Ad oggi il Torino è concentrato maggiormente sui trequartisti, specialmente su Nikola Vlasic. Per quanto riguarda Aleksej Miranchuk, invece, il russo tornerà all'Atalanta ma i granata proveranno a riaprire una trattativa per riportarlo a disposizione di Juric. Inoltre è in corso la trattativa col Leicester per Dennis Praet.