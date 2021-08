Torino, Lyanco ai saluti: operazione in chiusura con il Southampton

Il difensore centrale brasiliano si trasferirà in Inghilterra a titolo definitivo per una cifra vicina ai 7 milioni di euro

Lyanco si prepara a salutare la Serie A. Il Torino sta chiudendo con il Southampton un’operazione che porterà il difensore centrale in Inghilterra.

Operazione a titolo definitivo, con il club inglese che verserà circa 7 milioni di euro nelle casse del club di Urbano Cairo. I “Saints” non erano l’unico club di Premier League interessato al brasiliano: su di lui, infatti, c’era anche il Watford.

La richiesta originaria del Torino per Lyanco era di 8 milioni di euro, ma a fare la differenza è stata la volontà del giocatore che aveva comunicato alla squadra e alla dirigenza la sua volontà di lasciare la Serie A.

I numeri di Lyanco in Serie A

Arrivato in Italia nella stagione 2017/18 dal San Paolo, Lyanco ha collezionato 53 presenze con la maglia del Torino. Nella sua esperienza italiana il difensore ha vestito anche la maglia del Bologna nella stagione 2018/19, squadra in cui si trasferì in prestito. Nell’ultima stagione è sceso in campo 25 volte, tra campionato e Coppa Italia, realizzando una rete.