Torino, Iago Falque ritorna dal Genoa: oggi il primo allenamento

Primo allenamento con il nuovo Torino di Marco Giampaolo per Iago Falque. Il calciatore, infatti, oggi si è aggregato al gruppo granata dopo l'esperienza al Genoa. Nella stagione appena conclusa l'ex Roma ha disputato da gennaio 10 partite con la squadra rossoblù, centrando la salvezza. Lo spagnolo torna quindi ad allenarsi con il Torino, con qualche giorno d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto grazie all'accordo del club di Cairo con il Genoa.

Di seguito il comunicato ufficiale del club: "Doppia sessione di lavoro per Belotti e compagni al Filadelfia. Al mattino allenamento sulla parte atletica, con test tra campo e palestra. Nel pomeriggio, dopo l’attivazione muscolare, programma tecnico per tutti e poi seduta tattica con Marco Giampaolo che ha suddiviso l’organico a disposizione in due gruppi che si sono alternati sul terreno di gioco principale e sul campo secondario. Da oggi aggregato anche Iago Falque, grazie all’accordo con il Genoa che ha permesso allo spagnolo di tornare a Torino con qualche giorno d’anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Per Iago lavoro aerobico e sessione personalizzata. Domani in calendario doppio allenamento".