Benevento, chiusura vicina per Iago Falque dal Torino

Il Benevento sta per chiudere un'altra operazione in attacco. Dopo aver avviato i contatti a inizio settembre, è praticamente fatta per il trasferimento di Iago Falque in Campania. L'attaccante spagnolo di proprietà del Torino non rientra nei piani di Marco Giampaolo, che ha dato il via libera al trasferimento.

Dopo gli ultimi sei mesi al Genoa, Falque tenterà ora una nuova esperienza con la squadra allenata da Filippo Inzaghi. Per lui, il trasferimento dovrebbe avvenire con la formula del prestito secco.