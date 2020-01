Asta internazionale per Tonali, il colpo della prossima estate

Sandro Tonali già ha catturato l'attenzione di diverse squadre e se il presidente Cellino non ha intenzione di aprire ad una sua partenza in questa finestra di mercato, a giugno invece è pronta ad aprirsi una vera e propria asta internazionale per il talento classe 2000.

Sarà un colpo del mercato estivo e vedremo chi sarà a spuntarla tra i club interessati come Inter, Juventus, Paris Saint Germain (che lo sta facendo seguire per fare magari un'operazione stile Verratti) e anche il Manchester City di Guardiola che si è mosso per il giocatore assistito da Beppe Bozzo e che sarà al centro di un'asta.

Per Tonali, in questa stagione, ha collezionato finora in Serie A 19 presenze e 1 gol con la maglia del Brescia.