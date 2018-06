Calciomercato | Sporting Clube de Portugal, Rui Patricio verso la risoluzione

Wolverhampton nettamente in pole per il portiere: il Napoli resta sullo sfondo e sonda le alternative Sirigu e Leno

Il futuro di Rui Patricio sembra ormai essere lontano da Lisbona. Il portiere dello Sporting Clube de Portugal ha infatti avviato le pratiche per la risoluzione del contratto con il club portoghese, a seguito dell’aggressione da parte di alcuni “tifosi”. Il suo futuro sarà con ogni probabilità al Wolverhampton, club molto vicino a Jorge Mendes, agente del giocatore: l’idea del procuratore portoghese è quella di risolvere il contratto per poi trovare a Rui Patricio un nuovo club. Il Napoli resta sullo sfondo, ma i Wolves sono nettamente favoriti: per il dopo Reina, in maglia azzurra, i nomi rimangono quelli di Leno e Sirigu.