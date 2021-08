Sassuolo, Scamacca interessa a Inter, Fiorentina ed Eintracht

C’è anche Gianluca Scamacca nel grande effetto domino che sta coinvolgendo gli attaccanti europei dopo l’ormai prossimo trasferimento di Romelu Lukaku al Chelsea.

Si prevedono giorni caldi anche per l’attaccante attualmente in forza al Sassuolo, che nelle prossime ore può diventare protagonista del mercato.

Le pretendenti per Scamacca

Parlando proprio dell’affare-Lukaku, Scamacca è stato individuato dall’Inter come potenziale soluzione se non si dovesse sbloccare la pista Zapata (che l’Atalanta non vuole vendere senza avere in mano un sostituto). Ci sono già stati contatti con il Sassuolo, a cui è stata proposta un’operazione con dentro Agoume.

Sul giocatore c’è anche la Fiorentina, che rimane vigile nel caso di addio di Vlahovic. Fra le squadre interessate al centravanti viola ci sono Arsenal, Atlético e Tottenham (se dovesse partire Kane), ma la richiesta della Fiorentina supera i 60 milioni, bonus compresi.

Fuori dalla Serie A, l’Eintracht Francoforte sta spingendo con forza per portare Scamacca in Bundesliga. I tedeschi sono pronti anche ad un’offerta importante.

Saranno, dunque, ore molto calde per il Sassuolo e per Gianluca Scamacca, entrati a pieno nel grande giro europeo di attaccanti.