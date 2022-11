Sampdoria, Zurkowski obiettivo per il centrocampo

Nonostante manchi più di un mese al calciomercato, già molte squadre si stanno muovendo per le trattative in entrate. Tra queste c'è anche la Sampdoria, che ha individuato un profilo per il centrocampo.

Sampdoria, per il centrocampo obiettivo Zurkowski

L'obiettivo è Szymon Piotr Żurkowski, centrocampista polacco in forza alla Fiorentina. La società blucerchiata sta valutando anche per gli altri ruoli. In attacco, seppure Stankovic l'abbia già allenato, non interessa Lazetic del Milan. Il mercato della Samp resta comunque in stand by in attesa di parlare con Stankovic alla ripresa degli allenamenti e di definire anche l’accordo per il cambio di ruolo di Mattia Baldini, oggi capo dello scouting e futuro ds del club.