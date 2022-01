Roma, blitz del Genoa per Calafiori. Da Villar a Mayoral: il punto in uscita

Roma attivissima sul mercato in queste ultime ore. La società giallorossa, al lavoro per chiudere l'affare Oliveira del Porto, sta definendo anche diverse operazioni in uscita.

Gonzalo Villar, sul quale c’erano anche Sampdoria e Celta Vigo, andrà in prestito secco al Getafe. Lo raggiungerà Borja Mayoral: l’attaccante classe 1997 tornerà in Spagna alle stesse condizioni che la Roma aveva con il Real Madrid, cioè un diritto di riscatto fra i 15 e i 20 milioni.

Blitz del Genoa per Calafiori, novità per Reynolds

Movimenti in uscita anche in difesa. Blitz del Genoa per Calafiori: il Grifone ha superato nelle ultime ore la concorrenza del Cagliari, il giocatore sbarcherà in prestito secco in Liguria con la chiusura che dovrebbe arrivare domani. L’arrivo dell’esterno della Roma sbloccherebbe la partenza di Fares, destinazione Torino.

Resta in uscita anche Bryan Reynolds che ora interessa all’Anderlecht.