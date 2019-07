La Roma è pronta a chiudere per Jordan Veretout. Sono bastate tre ore e mezza di incontro per mettere d'accordo il club giallorosso, il centrocampista classe '93 e l'agente Mario Giuffredi. Affare fatto: alla Fiorentina andranno 17 milioni più 2 di bonus mentre per Veretout è pronto un contratto di cinque anni a 2,5 milioni più bonus. Fumata bianca attesa questa sera.