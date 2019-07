Roma, si lavora per Suso: il Milan chiede Zaniolo

La Roma, dopo aver preso Veretout, continua a restare attiva per quanto riguarda il mercato in entrata. I giallorossi continuano il pressing per Suso. Si tratta di un profilo richiesto espressamente da Fonseca, ma i rossoneri - che lo ritengono importante - non vogliono svenderlo. In caso di cessione, è stata chiesta una cifra vicina ai 40 milioni di euro della clausola rescissoria.

Il Milan, poi, ha chiesto a sua volta alla Roma Nicolò Zaniolo, che i giallorossi non vogliono però cedere, mentre un altro giocatore che potrebbe interessare ai rossoneri è Under. Anche Patrik Schick può essere una contropartita giusta, sull’attaccante ceco ci sono anche Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund.