Roma, c'è l'ok della Figc per Smalling: dopo il giallo, è ufficiale

Contatti continui, una trattativa che è andata avanti senza sosta. Fino a quando sembrava fatta, poi però il giallo delle tempistiche. Ma adesso è ufficiale: Chris Smalling è un nuovo giocatore della Roma. Le parti, il giocatore e lo United oltre ai giallorossi, erano in attesa di capire se i documenti fossero stati caricati in tempo sul portale della Lega (quindi entro le 20, orario di chiusura della sessione di mercato). Dopo essere rimasti con il fiato sospeso per quasi due ore, è arrivato l'ok definitivo dalla FIGC (si aspetta quello della Lega). Smalling, che ha già postato con la nuova maglia, partirà domani mattina per l'Italia.

Il comunicato della Roma

Il calciatore ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023: “Nella vita le cose che contano non arrivano mai in maniera facile”, ha commentato Chris sul sito ufficiale dei giallorossi. “La mia testa e il mio cuore sono sempre rimasti a Roma. Sono molto felice di essere uno di voi. Daje Roma”. Smalling torna quindi nella Capitale dopo aver collezionato 37 presenze e tre gol nella scorsa stagione: "Siamo contenti di poter riabbracciare Chris e di riaverlo come uno dei pilastri della nostra squadra", ha dichiarato il CEO del Club Guido Fienga. "Desidero ringraziare il Manchester United per la disponibilità mostrata in questa lunga e tenace trattativa”. Smalling tornerà a indossare la maglia numero 6.

[tweet id="1313208749675483136"][/tweet]

Il giallo: cosa era successo

Lo scambio di documenti sembrava terminato appena in tempo con lo United, con la stretta di mano che era arrivata dopo mesi di trattativa. E a pochi minuti dalla fine della sessione di calciomercato, fissata per le 20. Poi, però, la mancata conferma da parte di Lega e Figc, in contrasto con la sicurezza della Roma e di Smalling, i quali non hanno mai avuto dubbi sulle tempistiche di caricamento dei documenti.

Le cifre

In giornata la Roma aveva presentato una nuova offerta da 15 milioni di euro più bonus (altri 5 milioni, legati ai successi del club in Italia e in Europa). I giallorossi avevano forzato e proprio quest'ultimo tentativo, ovvero l'aggiunta dei bonus ai 15 milioni iniziali, aveva avvicinato le parti in modo decisivo. Ora è stato risolto anche il giallo sulle tempistiche. Smalling è di nuovo della Roma.