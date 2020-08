Roma, attesa nuova offerta per Smalling

Dopo la fine del prestito alla Roma, Chris Smalling era tornato al Manchester United, detentore del cartellino del difensore inglese.

Il calciatore, però, sembrerebbe deciso per quanto riguarda il suo futuro: Smalling vuole la Roma, ed è in attesa di una nuova chiamata da parte del club giallorosso, che si muoverà per riportarlo a Trigoria una volta definiti gli ultimi dettagli per il passaggio di proprietà nelle mani dell'imprenditore Dan Friedkin. L'avventura di Chris Smalling nella capitale potrebbe, quindi, non essere conclusa.