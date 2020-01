Mancato scambio Politano-Spinazzola: la Roma torna su Shaqiri

Saltato lo scambio Politano-Spinazzola, questa mancata doppia operazione sull'asse Roma-Inter avrà dei 'riflessi' sul mercato delle due squadre che dunque cercano altrove rinforzi.

In tal senso, la Roma è tornata su Shaqiri del Liverpool. Sono in corso i contatti tra le parti per capire se i Reds aprono ad un trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto.

L'Inter, invece, ha avuto il primo contatto ufficiale con il Chelsea per Victor Moses e i Blues aprono al prestito. Manca soltanto il via libera del Fenerbahce, club in cui il giocatore è attualmente in prestito, a far tornare il giocatore al Chelsea; così l'Inter andrebbe a chiudere quest'altra operazione in entrata (oggi l'ufficialità di Young) con la formula del prestito con diritto di riscatto.