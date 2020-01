Roma-Barcellona, si cerca il compromesso per Perez

La Roma continua a lavorare per Carles Perez. L'accordo economico con il Barcellona è stato raggiunto: prestito con obbligo di riscatto - a condizioni facilmente raggiungibili - per una cifra attorno ai 12-13 milioni di euro. Il nodo però, che blocca ancora l'arrivo del ragazzo a Roma, è la clausola che vorrebbe inserire il club blaugrana.

LA CLAUSOLA

Se domenica, prima di Roma-Lazio, il ds Petrachi aveva ammesso come "non ci saranno clausole per Perez", il nodo per il Barcellona rimane quello della famosa recompra. I blaugrana, ogni qual volta cedono giovani calciatori, cercano sempre di mantenere un minimo controllo nel caso il ragazzo ceduto dovesse "esplodere": Si continua a lavorare ad una soluzione che potrebbe essere un diritto di prelazione sulla futura cessione. Cioè, se la Roma dovesse rivendere il calciatore, il Barcellona dovrà essere il primo club ad essere contattato. L'obiettivo è chiaro: petrach vuole Perez e continua incessantemente a lavorare per chiudere.

La Roma però potrebbe non chiudere con Perez il mercato degli esterni. Rimangono vivi i contatti con il Chelsea per Pedro e negli ultimi giorni ci sono state delle manifestazoni di interesse ad un ritorno di Stephan El Shaarawy.