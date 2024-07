Attacco Roma, tra En-Nesyri e Sorloth: il punto

In casa Roma si continua a lavorare per l'attacco, e resiste il forte interesse per Youssef En-Nesyri. Nella corsa all'attaccante del Siviglia resta avanti il Fenerbahce di José Mourinho, ma i giallorossi non mollano. Oltre all'attaccante marocchino resta viva anche un'ulteriore pista.

Roma, il punto sull'attacco

Il club giallorosso ha l'accordo con Alexander Sørloth, ma non ancora con il Villarreal che continua a chiedere il valore della clausola. La Roma sa che, in ogni caso, dovrà effettuare delle operazioni in uscita, quindi non molla la pista che porta all'attaccante norvegese.