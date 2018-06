Roma, fatta per Kluivert: arriva stasera, domani la firma

Le sensazioni positive delle ultime ore hanno trovato riscontri, è fatta per il passaggio di Justin Kluivert dall'Ajax alla Roma. Il giovane attaccante olandese, figlio d'arte dalle grandi prospettive, è atteso già questa sera in città.

Domani, invece, sarà il giorno delle visite mediche e della firma sul contratto che lo legherà al club giallorosso: mancano solo alcuni ultimi dettagli da sistemare ma l'Ajax ormai ha dato il suo ok per la partenza direzione Roma e per procedere con le visite mediche di rito.