Atalanta, Ibanez tra Roma e Bologna

Due squadre per un giocatore: Roma e Bologna si contendono Ibanez dell'Atalanta. I club hanno già trovato l'accordo nel dettaglio con i nerazzurri: 9 milioni di euro più 2 di bonus, e sarà ora il giocatore a dover decidere dove andare.

I dubbi

Il Bologna insegue il difensore da tempo e nei giorni scorsi aveva cercato di accelerare. Trovando l'intesa. Parallelamente però si è mosso anche Petrachi, che ha in mano l'accordo con i lombardi: è tutto nelle mani di Ibanez il quale ha però molti dubbi. Da un lato la proposta romanista lo lusinga, ma il difensore vuole avere spazio, cosa che gli garantirebbe il Bologna. Nella prossima settimana l'entourage sarà in Italia per la decisione finale. Bologna e Roma attendono.