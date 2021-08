Torino, si avvicina l'arrivo di Praet: c'è l'ok del Leicester

Il Leicester ha dato l'ok per un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni: si avvicina il ritorno del centrocampista in Italia

Il Torino si avvicina a Dennis Praet del Leicester. Il giocatore è un vecchio pallino dei granata, che avevano provato anche la scorsa stagione a prenderlo dagli inglesi. Ora la trattativa sembra andare verso la giusta piega.

La trattativa

Ora il belga si sta avvicinando al Torino. Davide Vagnati è al lavoro per poter regalare a Ivan Juric un trequartista che conosce bene la Serie A. I contatti con il Leicester proseguono e il Torino insiste per il ritorno del centrocampista in Serie A.

Praet al Torino: formula e cifre

Praet, dal canto suo, gradirebbe un ritorno in Italia. Le società intanto si sono accordate per un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro.

Il Torino è vicino quindi a regalare a Juric uno dei rinforzi attesi. I granata infatti erano alla ricerca di un giocatore di qualità per la trequarti, dopo che in settimana avevano rinforzato anche il centrocampo con Tommaso Pobega, arrivato in prestito secco dal Milan.

Il punto sul mercato

Il Toro poi continua la ricerca di un difensore centrale.

Nei giorni scorsi era stato ceduto a titolo definitivo Lyanco al Southampton e ora Juric ha bisogno di un uomo in più per la sua difesa.