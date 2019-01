Napoli, contatti per Fornals del Villarreal: la situazione

Mentre per Allan si registra un pressing costante del Paris Saint-Germain, il Napoli pensa al centrocampo del futuro. Per questo motivo sono in piedi i contatti con il Villarreal per Pablo Fornals, centrocampista classe '96 che piace alla dirigenza partenopea. Il giocatore, dalle caratteristiche offensive, non viene però ritenuto un acquisto urgente da parte della società , che non ha la necessità di farlo arrivare il prima possibile a Castelvolturno.



Per questo per Fornals si lavora pensando a giugno. In uscita, e sempre verso la Spagna, continua la trattativa per Rog con il Siviglia. Il problema è legato al diritto di riscatto che il Napoli vorrebbe molto più alto rispetto a quanto finora proposto dagli iberici.