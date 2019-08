Il Napoli irrompe su Everton Soares del Gremio

Potrebbe essere Everton Soares del Gremio il rinforzo in attacco del Napoli. La squadra di De Laurentiis aveva già offerto 37 milioni per il giocatore brasiliano, ma erano stati rifiutati. Nelle ultime ore c'è stato un nuovo rilancio, con nuovi contatti. Si cerca l'intesa tra le due squadre, visto che il giocatore interessa molto al Napoli. La richiesta del Gremio è però ancora alta per questo si continua a trattare, un'operazione resa difficile anche per la tripartizione del cartellino. Il club brasiliano vuole 40 milioni per la metà, nei giorni scorsi il giocatore aveva rifiutato la Cina e adesso vuole monetizzare l'ottima Copa America

