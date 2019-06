Napoli, De Laurentiis: "Manolas? Che coppia con Koulibaly"

Molto attivo sul mercato il Napoli, dopo l'arrivo di Di Lorenzo gli azzurri cercano altri rinforzi da regalare a Carlo Ancelotti. Le trattative più calde, ovviamente, sono quelle per James Rodriguez e Manolas. Ne ha parlato Aurelio De Laurentiis a margine di un evento alla Camera dei Deputati: "Le grandi squadre nascono dalla difesa e dal centrocampo, Manolas e Koulibaly formerebbero una grande coppia.

James Rodriguez? Si tratta di una 'old news', nel senso che è già vecchia. Nessuno ha mai detto che non vada bene per noi, c'è un grande rapporto tra lui e Ancelotti. Ma poi ci sono gli agenti, la famiglia e il Real Madrid. chi vivrà, vedrà. Abbiamo tante trattative in ballo.

Ci sono 40 giocatori in rosa, dobbiamo sistemarne tanti. Offerte per Allan e Insigne? Se le offerte arrivano in un contesto di mercato che poi mi consente di correre ai ripari, posso anche prenderle in considerazione. Altrimenti, a dieci giorni dalla fine, non si può fare".