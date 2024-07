Napoli, tra giovedì e venerdì le visite di Buongiorno

Alessandro Buongiorno svolgerà le visite mediche per il Napoli tra giovedì e venerdì

Continua il calciomercato del Napoli di Antonio Conte. Nella giornata di ieri, infatti, hanno svolto le visite mediche Spinazzola e Rafa Marin.

Tra giovedì e venerdì, invece, a svolgere le visite mediche sarà Alessandro Buongiorno. I test infatti sono slittati di 24 ore ore perché gli azzurri e il difensore centrale italiano stanno ancora scrivendo la clausola, che sarà di 70 milioni a partire dal 2027, e, poi, il classe 1999 firmerà il suo contratto.

I suoi numeri in stagione

Alessandro Buongiorno è stato, sicuramente, uno dei protagonisti indiscussi della stagione del Torino in cui i granata hanno sfiorato l'Europa. In Serie A ha preso parte a 29 gare in cui collezionato 3 gol e 1 assist.

Gli uomini di Juric sono arrivati a pochissimo dal conquistarsi la prossima Conference League. Sarebbe bastato, infatti, che la Fiorentina vincesse la finale contro l'Olympiacos.