Calciomercato | Napoli, blitz dello Zenit per Sarri: a breve attesa la decisione definitiva

Ore decisive per Maurizio Sarri, che a breve dovrà decidere il suo futuro. Rimanere al Napoli o accettare una nuova avventura, in quel caso quasi sicuramente lontano dall’Italia. Proprio in questo senso la scorsa settimana c’è stato un blitz dello Zenit per l’allenatore azzurro, incontrato nella sua casa a Napoli, dove erano presenti l’avvocato Giulio Dini, consulente della società russa, insieme a Mitrofanov e Dyukov i due candidati alla presidenza dello Zenit e attualmente nel club con incarichi diversi. L’attuale presidente Fursenko accusato di aver fatto male, speso tanto e vinto poco con Mancini, potrebbe quindi perdere il suo incarico e sta nel frattempo provando a prendere Advocaat CT dell'Olanda, o la leggenda Semak, che però allena da poco. Dopo i tentativi di un anno fa la società russa ha illustrato a Sarri il suo programma e avanzato un’offerta su una base di 4 milioni più bonus. Ora si attendo segnali dallo stesso Sarri. Sul discorso clausola invece, molto dipenderà dalla scadenza della stessa. Solo le parti in causa hanno la certezza della scadenza precisa, ma se dovesse essere confermata per domani e non per il 31 come sembrava, Sarri resterebbe sicuramente un tesserato del Napoli, visto che nessuna opzione per risolvere il suo contratto è stata al momento esercitata. Tra l’altro De Laurentiis quando ieri ha detto il “tempo è scaduto” si sarebbe riferito proprio a questo aspetto. In ogni caso lo Zenit potrebbe decidere di pagare la clausola in base alla scelta di Sarri, che nelle prossime ore dovrà decidere il suo futuro e dare una risposta anche al Napoli.