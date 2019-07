Nainggolan, la priorità è il ritorno al Cagliari: le ultime

Radja Nainggolan è in uscita dall’Inter e non è un segreto. Per questo, sono arrivate diverse offerte sia dall’Italia che dall’estero; su tutte, quella della Sampdoria che ha manifestato un interesse concreto nell’acquistare il giocatore. Il centrocampista tuttavia avrebbe deciso la destinazione preferita: un ritorno al Cagliari.

Nainggolan si è confrontato con il suo agente, con cui ha discusso di questa possibilità. Ora starà ai due club lavorare per trovare le eventuali intese relative all’ingaggio e alle formule di pagamento.