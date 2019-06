Milan, Massara ds: domani la firma. Occhi su Lovren

Attesa la firma di Massara, sarà lui il nuovo ds del Milan. Che pensa a Lovren e va avanti con il Sassuolo per capire le condizioni dell'affare Sensi

Dai quadri dirigenziali all’allenatore fino al mercato, sono giorni importanti per la costruzione del Milan che verrà. Dopo l’incontro avvenuto quest’oggi con Paolo Maldini, Massara è pronto a diventare il nuovo direttore sportivo rossonero.

Intesa totale e firma dell’ex dirigente della Roma prevista per domani. Poi toccherà a Giampaolo: con l’allenatore è in programma un incontro nel fine settimana per definire e formalizzare l’accordo.

Sempre più vicino inoltre il ritorno di Boban, che ha deciso di accettare la proposta rossonera ed è pronto ad affiancare Maldini in dirigenza.

Ma il Milan inizia a muoversi concretamente anche sul mercato giocatori: i rossoneri stanno sondando Dejan Lovren, difensore croato classe 1989 in uscita dal Liverpool. Valutazioni in corso per capire il prezzo dell'eventuale operazione, tra cartellino e ingaggio.