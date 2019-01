Milan, Antonio Donnarumma verso l'Olympiakos: mani sul giovane Djalò

Il Milan, ormai da qualche giorno, è a Gedda. Leonardo, invece, è rimasto in Italia e partirà per l'Arabia soltanto domani. Questo perché il dirigente rossonero ha dovuto partecipare a diverse riunioni di mercato. La prima ha visto come protagonista il nome di Antonio Donnarumma, portiere classe 1990 - fratello di Gigio - che quest'anno non ha ancora mai giocato. Il giocatore, infatti, potrebbe presto fare le valigie destinazione Olympiakos. La società greca lo aveva seguito anche nell'estate del 2017, prima del suo approdo in rossonero. La trattativa, con qualche anno di ritardo, potrebbe davvero concretizzarsi.

Ma Leonardo sta monitorando anche diversi profili per il futuro. Un rinforzo in prospettiva potrebbe essere Tiago DJalò, difensore classe 2000 dello Sporting Lisbona. Su di lui era forte anche l'interesse della Lazio, ma i rossoneri hanno messo le mani sul giocatore in scadenza a giugno. L'intenzione è quella di prenderlo subito per poi aggregarlo in un primo momento alla Primavera.