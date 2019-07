Milan, obiettivo Correa: martedì previsto un incontro

Il Milan continua a lavorare per rinforzare l'attacco. L'obiettivo numero uno si chiama Angel Correa, classe 1995 dell'Atletico Madrid. L'argentino, che può fare la seconda punta o l'esterno, viene valutato 55 milioni di euro dai Colchoneros. Per martedì è atteso in Italia Andrea Berta, dirigente italiano dell’Atletico, per provare a fare passi avanti dopo i primi contatti di questi giorni.

L’operazione Correa resta legata alla doppia cessione di Cutrone e Andrè Silva. Sul primo c'è il Wolverhampton, sul portoghese invece il Monaco. Giovedì, insieme a Jorge Mendes, il regista di queste due operazioni, era presente a Milano anche Oleg Petrov, nuovo vicepresidente del Monaco.