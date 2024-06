Lazio, domani incontro con l'Udinese per Samardzic

Dopo l'arrivo di Marco Baroni in panchina la Lazio continua a muoversi sul calciomercato in vista della prossima stagione. Dopo l'interesse concreto mostrato nei giorni scorsi la società biancoceleste domani, 24 giugno, incontrerà l'Udinese per Samardzic.

Samardzic era stato un obiettivo anche dell'Inter nella scorsa estate, ma poi l'affare non si concretizzò. La Lazio intanto continua a muoversi anche per altri profili e in altri reparti: da Noslin a Stengs e non solo.

I numeri di Samardzic

Samardzic è stato uno dei protagonisti della grande salvezza conquistata dall'Udinese nell'ultima giornata della scorsa stagione contro il Frosinone.

Il classe 2002 è sceso in campo, tra Serie A e Coppa Italia, 34 volte collezionando 6 gol e 2 assist. In questo momento, invece, è impegnato con la Serbia a Euro2024. Nelle due gare giocate fino ad ora dalla sua nazionale, però, è sceso in campo solo nei minuti finali contro la Slovenia. Contro l'Inghilterra, invece, è rimasto in panchina.