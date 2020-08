Lazio-Fares, appuntamento domenica con la Spal per provare a chiudere

La Lazio prova ad accelerare per Fares, esterno sinistro classe 1996. I biancocelesti hanno infatti fissato un nuovo appuntamento con la Spal per cercare di chiudere la trattativa.

Lazio e Spal si incontreranno infatti nella giornata di domenica per provara a trovare l’accordo finale. La Spal - retrocessa in Serie B - non vuole alcuna contropartita tecnica, ma solo 10-12 milioni cash. La Lazio spera quindi di trovare l’ok definitivo dopo quello già raggiunto con il giocatore.

Nato in Francia ma di nazionalità algerina, Fares è reduce da due stagioni con la maglia della Spal. Nel 2018/19 35 presenze e 3 gol in Serie A, poi la rottura del crociato un anno fa che ne ha compromesso l'utilizzo nel campionato appena concluso (solo 8 partite). Il suo nuovo futuro potrebbe presto essere alla Lazio.