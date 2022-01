Juventus, il punto su Vlahovic

Il calciatore al momento sembra non intenzionato a muoversi da Firenze

Dusan Vlahovic non ci sarà domani con la sua Fiorentina per la sfida contro il Cagliari, ma il suo nome è al centro di questo calciomercato. Cosa ne sarà del suo futuro? L'attaccante serbo, non è un segreto, piace molto alla Juventus.

I bianconeri sono su di lui da tempo e il suo profilo, insieme a quello di Scamacca, è quello più indicato su cui poter investire per la prossima stagione. Al momento, però, il giocatore non sembra intenzionato a muoversi a gennaio, tantomeno in Inghilterra (da dove sono arrivate alcune offerte).

La Juventus potrebbe essere comunque una destinazione da prendere in considerazione da Vlahovic e i suoi agenti: resta da capire se il club di Agnelli riuscirà a far fronte alle richieste economiche o se mettera sul banco qualche giocatore importante per la Fiorentina e se gli stessi viola vorranno cederlo a gennaio.

I numeri di Vlahovic in stagione

L'ex attaccante del Partizan Belgrado ha segnato fin qui 20 gol stagionali: 17 in Serie A (con tre doppiette e una tripletta) e 3 in Coppa Italia.