Juventus al traguardo per De Ligt: ci siamo

Ormai ci siamo, Matthijs De Ligt e la Juventus adesso sono davvero vicini. Dopo l'accelerata delle ultime ore, fra i bianconeri e l'Ajax sono rimasti da defnire gli ultimi cavilli formali, quali termini di pagamento e garanzie. In arrivo il via libera definitivo.

Insomma, la Juventus è al traguardo per il giovane difensore olandese classe 1999. Contatti continui in queste ultime ore, ma ci siamo. Il centrale, nel frattempo non è partito per la tournée in Austria con l’Ajax e aspetta la chiusura dell’operazione. L'arrivo a Torino potrebbe esserci all'inizio della prossima settimana.