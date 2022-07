Juventus, lunedì le visite mediche di Cambiaso. Trattativa sbloccata dopo il si di Dragusin al Genoa

Andrea Cambiaso è atteso lunedì a Torino per svolgere le visite mediche con la Juventus.

Per sbloccare la trattativa con il Genoa mancava l'ok definitivo del difensore centrale Radu Dragusin, che farà il percorso inverso di Cambiaso. Dragusin ha ritardato il rientro in città e quindi la trattativa tra i due club si era bloccata. Infatti il terzino doveva svolgere le visite mediche in giornata insieme a Di Maria. Ora, però, tutte le parti sono d'accordo e Cambiaso è pronto a diventare il nuovo terzino di Max Allegri.

Juve, dopo Di Maria e Pogba un rinforzo in prospettiva

Dopo l'ufficialità di Angel Di Maria e l'arrivo a Torino di Paul Pogba, la Juventus sta per concludere un altro colpo. Con l'argentino e il francese i bianconeri hanno trovato due rinforzi di esperienza, mentre con l'arrivo Andrea Cambiaso dal Genoa mettono a segno un colpo in prospettiva.

Il terzino classe 2000 ha esordito in Serie A nella stagione appena conlusa. Nella sua prima esperienza in A ha giocato 26 partite, segnato 1 gol e servito 4 assist. Il giovane terzino preferisce giocare sulla fascia sinistra, ma gioca con facilità anche a destra. Calcia e crossa con entrambi i piedi, ha un'ottima corsa e si propone con costanza in avanti.

Il terzino arriverà in bianconero dal Genoa in cambio di Dragusin e un conguaglio economico. La Juventus ha trovato da tempo l'accordo con il giocatore e il Genoa, ma mancava il sì di Dragusin per il trasferimento in Serie B. Il difensore centrale ha riflettuto alcuni giorni sull'offerta ricevuta e fino al momento del suo sì definitivo non si poteva concludere la trattativa. Ora che Dragusin ha accettato il suo trasferminento al Genoa, Cambiaso può diventare un nuovo giocatore della Juventus.