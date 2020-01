Emre Can tra Juve e Borussia Dortmund: la situazione

Emre Can, tra Juve e Borussia Dormund. La Juventus venderà il tedesco solo a condizioni veramente importanti. Ad oggi il Borussia Dortmund non ha formulato una vera e propria offerta ufficiale. I tedeschi devono infatti prima vendere Paco Alcacer e forse anche un altro giocatore. Per ora si sono registrati solo contatti e la volontà di procedere, visto che da giorni i tedeschi sono piombati su Can.

Se il Borussia formulerà un'offerta prevista di circa 25/30 milioni più bonus allora la Juve cederà e darà via il suo centrocampista. Altrimenti il giocatore resterà a Torino, anche perché la rosa dei bianconeri è ridotta: ci sono 20 giocatori di movimento e 3 portieri. Visto i tanti infortuni, è possibile anche che durante questa seconda parte di stagione si attinga dalla squadra B.