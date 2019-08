L'attaccante rumeno, ex Palermo, è vicino all'addio all'Inter: operazione economicamente importante per il club di Championship, che ha recentemente messo sotto contratto anche Rafael Cabral, portiere ex Sampdoria

George Puscas è da considerarsi un giocatore del Reading. Operazione da circa 8 milioni di sterline per il club di Championship, che ha battuto il Birmingham nella corsa all'attaccante rumeno ex Palermo. Con l'Inter pronta a cedere il classe 1996 in Inghilterra, dove nella mattinata del 7 agosto Puscas sosterrà le visite mediche. Per il Reading non si tratta del primo acquisto proveniente dall'Italia, vista la recente firma di Rafael Cabral, portiere ex Sampdoria.