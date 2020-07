Inter, arriva il portiere Nikolaos Botis per il settore giovanile

Altra operazione interessante dell’Inter in ottica futura. Dopo l'interesse dei nerazzurri per il giovanissimo trequartista Nikola Iliev del club bulgaro Botev Plovdin, passato anche da Appiano Gentile per esaminare le strutture, spunta il nome di Nikolaos Botis per la porta.

Il portiere greco del Paok, classe 2004, è considerato uno dei giovani emergenti più forti in circolazione. Il suo profilo era seguito da tanti club inglesi e anche dalla Juventus che lo osservava da tempo.

Botis tempo fa era stato in prova al Milan. Adesso, però, sono entrati in gioco i nerazzurri con cui ha trovato l'accordo. È costato 500.000 euro più bonus, ha firmato un triennale e nei prossimi giorni si aggregherà alla Primavera.