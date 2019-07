Inter, per Dzeko resta la distanza con la Roma

"Siamo indietro rispetto al piano che avevamo stabilito", ha spiegato Conte in conferenza stampa. Se l'Inter è impegnata sul campo nelle prime amichevoli stagionali, la società nerazzurra continua a lavorare sul mercato, tanto in entrata quanto in uscita.

L'ex allenatore del Chelsea vorrebbe rinforzare l'attacco il più possibile. Per Dzeko resta la distanza tra i 12 milioni offerti dai nerazzurri e i 20 richiesti dalla Roma. Non risultano a oggi passi in avanti importanti, anche perché la Roma prima di lasciar partire il bosniaco aspettano di trovare un sostituto.