Genoa, nuovi contatti per Pjaca: c'è il sì della Juventus

Domani l'incontro decisivo per il passaggio di Piatek al Milan, e il Genoa lavora inevitabilmente anche sul mercato in entrata.



Nuovi contatti con la Juventus per Marko Pjaca: il presidente rossoblù Preziosi ha l'ok dei bianconeri (che sanno che in rossoblù giocherebbe di più di quanto non faccia in maglia viola) e spera adesso di ottenere anche il 'sì' del giocatore. Si tratta comunque di un'operazione che, trovando l'accordo tra tutte le parti, si può anche chiudere nei prossimi giorni. Il Genoa insiste, concederebbe più minuti al Pjaca (domenica al Franchi contro la Samp non ha giocato) e lo metterebbe da subito a disposizione di Prandelli per renderlo parte integrante del suo progetto tecnico-tattico.