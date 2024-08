Genoa, Cancellieri resta il nome per il post Gudmundsson

Sempre più probabile una rivoluzione in attacco per il Genoa. I rossoblù sono pronti a cambiare, con Mateo Retegui che vestirà la maglia dell'Atalanta,continua anche la trattativa con la Fiorentina per la cessione di Albert Gudmundsson, che però non si chiuderà se contestualmente non verrà trovato un sostituto. Nelle ultime ore sta continuando il forte pressing per Matteo Cancellieri della Lazio.

Genoa, la stagione di Cancellieri

Nel corso dell'ultimo campionato, Cancellieri è stato uno dei giocatori più utilizzati dal club toscano. In 36 partite disputate, l'ala destra ha collezionato 4 gol e 3 assist alla sua terza stagione in Serie A, dopo le esperienze con con le maglie di Hellas Verona e Lazio.