Bologna: intesa vicina per Edera e Lyanco dal Torino

Simone Edera e Lyanco sono pronti a riabbracciare Mihajlovic. I due giocatori del Torino, molto stimati dal nuovo allenatore del Bologna, sono vicini al trasferimento in Emilia, per cercate di risollevare le sorti della squadra e avere più spazio in questa seconda parte di stagione.

Per entrambi, la formula del trasferimento sarà del prestito secco, come da intenzioni del Torino che vuole mantenere il controllo totale dei due giocatori su cui crede molto. L’intesa potrebbe essere già formalizzata nelle prossime ore, per permettere all'attaccante e al difensore (che è stato cercato anche dalla Spal) di essere il prima possibile a disposizione di Mihajlovic.