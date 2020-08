La carriera di Nikola Kalinic potrebbe far tappa in Turchia. L’attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid – 5 gol in 19 presenze con la Roma, club dove ha giocato nell’ultima stagione – è infatti un obiettivo di mercato del Besiktas.

Il club turco ha presentato un’offerta per acquistare l’attaccante croato: proposta che al momento stanno valutando sia l’Atletico che lo stesso Kalinic.