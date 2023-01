Calciomercato, Fiorentina: si avanza per Brekalo

La Fiorentina pensa a rinforzarsi in attacco. Tra i nomi della lista da qualche giorno il più seguito è quello di Josip Brekalo, che potrebbe essere molto vicino al ritorno in Serie A già a gennaio. Il trequartista classe 1998 del Wolfsburg, ai margini della rosa dei tedeschi, è a un passo dal trasferimento a Firenze.

Fiorentina, si conta di chiudere per Brekalo nei prossimi giorni

Sull'ex Torino, club con il quale ha collezionato 32 presenze e 7 gol in Serie A, è forte la concorrenza di altri club, tra cui anche Getafe e Monza. La Fiorentina quindi conta di chiudere l'operazione entro 48-72 ore in modo da anticipare le altre società, lasciando una percentuale sulla futura rivendita al club tedesco. Brekalo, che in questa stagione ha trovato spazio in Bundesliga solamente 6 volte, è in scadenza a giugno 2023.