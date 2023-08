Bournemouth, fatta per Castrovilli: i dettagli

Il Bournemouth ha chiuso la trattativa per l'arrivo di Gaetano Castrovilli. Operazione a sorpresa che porterà l'italiano in Premier League.

Castrovilli al Bournemoith: domani la partenza

L'ormai ex giocatore della Fiorentina partirà domani per arrivare in Inghilterra. Nelle casse dei viola saranno versati 12 milioni più bonus.

Si tratta della prima esperienza all'estero per Castrovilli. Cresciuto nelle giovanili del Bari, esordisce in prima squadra nel 2014 in B. Dopo un'altra stagione e mezza dove si alterna tra Primavera e Serie B, si trasferisce alla Fiorentina. Inizialmente viene aggregato alla Primavera per poi essere mandato in prestito per i successivi due anni alla Cremonese. 55 presenze e 6 gol con i lombardi che gli sono valsi il posto in prima squadra con i viola. Riporta la Fiorentina in Europa sfiorando il successo in Conference League e vincendo anche un Europeo con la Nazionale.

L'ultima stagione per Castrovilli non è stata semplice. Infatti nella prima parte ha dovuto affrontare un'operazione al ginocchio tornando al top della condizione a febbraio. Da lì in poi totalizza 26 presenze, 4 gol e un assist in tutte le competizioni.